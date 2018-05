Vand apartament 2SD Gura Humorului

Vand apartament 2SD Gura Humorului, str. Cetatii, 56 mp, centrala termica, izolat sub dusumea si spre exterior. Instalatie sanitara separata. Iesire prin balcon in spatele blocului, in spatiu verde. Pret 25000 euro negociabil. Tel. 0740.79.55.82.

Pret: 25 000€