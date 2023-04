Vand apartament 4 camere decomandat

Vand apartament 4 camere decomandat, CT, termopane, vedere bilaterala, 82 mp, etaj 2. Blocul este de caramida, aflat in vecinatatea spitalului, scolilor, magazinelor etc, in Campulung Moldovenesc, zona Stadion. Tel 0740836613

Pret: 70 000€