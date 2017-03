Vand apartament cu 2 camere

Vand apartament cu 2 camere, decomandat, intabulat, asigurat, certificat energetic ,suprafata utila de 62mp, in bloc nou de caramida izolat la exterior, an constructie 2016, la cheie complet mobilat si utilat. Apartamentul este compus din hol=12mp, baie=6mp, bucatarie=11mp, dormitor=13mp,living=20mp. Apartamentul are centrala proprie,parchet, gresie, faianta, geamuri termopane cu 3 foi de sticla, internet , televiziune, iluminat economic cu led, finisaje moderne, loc de parcare in curte interioara iluminata supravegheata video, spatiu de joaca pentru copii, foisor si gratar, accesul in curte facandu-se pe o poarta electrica cu telecomanda. Apartamentul este situat in Burdujeni, etaj 2 din 4, cu fata la soare intr-o zona foarte linistita aproape de statie autobuz, scoala, gradinita, centre comerciale. Accept si cu prima casa. Pentru mai multe detalii si fotografii nu ezitati sa ma contactati.

Pret: 52 000€