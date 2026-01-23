Vand casa ARBORE - Suceava, casa

Vand casa ARBORE - Suceava, casa batraneasca + teren/livada.\r

Casa nu a mai fost locuita de mult timp, necesita reparatii sau amplasamnt ideal pt locuinta noua.\r

Conf. plan cadastral, 3400m, com. Arbore nr. 1502, Suceava.\r

Casa se afla intre alte casa, pe o strada ff locuita, nu este in marginea comunei. Are fantana, livada si un rau care trece prin capatul livezii.\r

PRET NEGOCIABIL.\r

Mai multe detalii la tel. 0766459848

Pret: 34 000€