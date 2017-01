Vand casa cu 4 camere,in com.Hantesti

Vand casa cu 4 camere,in com.Hantesti, construita in 1984, din caramida, cu fundatie de ciment, cu dependinte in suprafata de 500m2,fantana in curte si teren agricol aferent de 0,47HA. Tel.0746143001 - A.Vizitiu.

Pret: 18 500€