Vand casa la rosu in Adancata-Central\r

Casa la rosu, s 164 m2, P+M, an constructie 2015, intabulata.\r

P: living, bucatarie, baie, hol, casa scarii, camera tehnica.\r

M: 3 dormitoare, baie, dressing. Racord la apa si canalizare proprii.\r

Langa casa la rosu se mai gaseste o anexa de 34 m2, an constr 2013 la cheie. Anexa este formata din dormitor, bucatarie, baie, hol, racordate la apa si canalizare prorii.\r

Contor curent electric la poarta, fantana proprie.\r

Terenul are suprafata de 17 ari din care 9 ari de livada tanara cu 50 pomi fructiferi.\r

Casa se afla in centru localitatii Adancata la 300 m de sosea si 500 m de Scoala, Gradinita si Primarie.\r

Unic proprietar! \r

Pret 48000 euro FIX\r

Pt mai multe detalii sunati la 0756832404

