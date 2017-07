Vand garaj in Suceava (zona Metro)

Vand garaj in Suceava (zona Metro). Face parte dintr-un grup de garaje de pe strada Mesteacanului. In partea interioara este imbracat in lemn. perimetralul interior al garajului este de 26 mp. pret de vanzare 6500 Euro telefon 023/0510080.

Pret: 6 500€