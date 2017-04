Vand garsoniera 33 mp , in zona Zamca

Vand garsoniera 33 mp , in zona Zamca, strada Ion Neculce, in bloc de 4 etaje situata la mansarda, compusa din : camera, bucatarie, hol si baie. Garsoniera este bine intretinuta, are termopane, se vinde semimobilata. Pret 23000 E, tel 0742005670

