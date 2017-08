Vand garsoniera cnf 1 sporit ,(29 mp)

Vand garsoniera cnf 1 sporit ,(29 mp) nemobilata in Radauti, cu imbunatatiri, bloc acoperit, zona linistita, calduros iarma, sau fac schimb cu apartament 2 camere decomandat in Radauti(exclus etj.4) plus diferenta. Relatii la tel.0756400765.

Pret: 15 500€