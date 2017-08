Vand garsoniera conf 1 sporit, in

Vand garsoniera conf.1 sporit, in Radauti,loc linistit,luminos(zona Piata Mica) nemobilata,cu imbunatatiri sau schimb cu ap.2 cam. decomandat in Radauti plus diferenta. Pret.15.500 euro, negociabil. Rel.la te.0756.400765 sau 0741.074783.

