Vând în Fălticeni, str Răzeșilor, 1942 m.p. teren intravilan 39 euro/mp neg. Zonă liniștită, cu trafic auto foarte redus. Terenul este racordat la rețelele de apa si canal. Energia electrica si gazul metan sunt la limita proprietății.

