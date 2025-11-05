Anunturi Online Monitorul de Suceava
web: www.anunturisv.ro | e-mail: suport@monitorulsv.ro | telefon: 0230.522.993
RSS
Anunturi - Imobiliare - Vânzări terenuri - Vând în Fălticeni, str Răzeșilor, 1942

Vând în Fălticeni, str Răzeșilor, 1942

Vând în Fălticeni, str Răzeșilor, 1942 m.p. teren intravilan 39 euro/mp neg. Zonă liniștită, cu trafic auto foarte redus. Terenul este racordat la rețelele de apa si canal. Energia electrica si gazul metan sunt la limita proprietății.

Pret: 39€
Identificator: 1421637
Tip anunt: Gratuit
Adaugat la: 05-11-2025
Expira la: 12-11-2025
Vizualizari: 23
| Inapoi | Anunt nou | Alte anunturi | Favorit |
  Anunţuri din Ziar  
Imobiliare - Vânzări terenuri

Teren extravilan în

05-11-2025 05-11-2025 Favorit
Teren extravilan în com. Panaci, sat Coverca, județul Suceava la 12 km de Vatra
Imobiliare - Vânzări terenuri

Vând teren intravilan

05-11-2025 05-11-2025 Favorit
Vând teren intravilan în Tarna Mare, str. Nufărului, la 3 minute de centrul or
Imobiliare - Vânzări terenuri

Vând teren intravilan

05-11-2025 05-11-2025 Favorit
Vând teren intravilan 23 ari, deschidere 20 metri, la strada asfaltata. Terenul
Imobiliare - Vânzări terenuri

Vânzare teren intravilan

05-11-2025 05-11-2025 Favorit
Vânzare teren intravilan, 4032mp stradal, asfalt la ieșire din Panaci pe stânga
Imobiliare - Vânzări terenuri

Vând teren intravilan

05-11-2025 05-11-2025 Favorit
Vând teren intravilan 1750 m.p, ideal pentru casă sau casă de vacanță, în Radas
Imobiliare - Vânzări terenuri

Vând 80 ari

05-11-2025 05-11-2025 Favorit
Vând 80 ari intabulați în Cioroi, sat Rotunda, com Liteni. jud Suceava. Relații
Imobiliare - Vânzări terenuri

Teren Putna, situat

05-11-2025 05-11-2025 Favorit
Teren Putna, situat lângă pădure, la intrarea în localitate pe partea dreaptă. A
Imobiliare - Vânzări terenuri

C. Moldovenesc. vând

05-11-2025 05-11-2025 Favorit
C. Moldovenesc. vând teren cu suprafața de 550mp. Terenul are doua intrări. Ga
Imobiliare - Vânzări terenuri

Vând teren (pădure)

05-11-2025 05-11-2025 Favorit
Vând teren (pădure) 3,7 ha situat la ieșirea din comuna Frumosu spre Vatra Mo
  Anunţuri Online Gratuite  
Imobiliare - Vânzări terenuri


De vanzare un teren intravilan cu

03-11-2025 10-11-2025 Favorit
De vanzare un teren intravilan cu suprafata de 10 ari situat pe imas Scheia intr-o zona in plina dezvoltare.Amplasarea sa,aproape de oras il face ideal...
Pret: 0€
Anunţuri
favorite
0 anunţuri
adauga anunt gratuit adauga anunt premium adauga anunt tiparit alege abonamentul incarca credit


Anunturi-Adauga anunt-Ultimele anunturi-Termeni si conditii-Contact-Flux RSS-Harta site

© 2025 SC INTERPRESS SRL editorul cotidianului local Monitorul de Suceava. Toate drepturile rezervate. Anunturile si fotografiile sunt proprietatea titularilor de Copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.


Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS![Valid RSS]
 