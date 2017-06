Vând smartphone Allview P6 plus, dual

Vând smartphone Allview P6 plus, dual sim, maro. Aspect și funcționalitate 10/10, folie pe ecran, in garanție, a fost achiziționat pe data de 08.3.2017. predarea se face in SV. Tel. 0749624788 Preț fix 300 lei. Mai multe detalii la telefon.

