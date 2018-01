Vand teren 31 ari in sat Danila, com.

Vand teren 31 ari in sat Danila, com. Darmanesti. Terenul are deschidere 23 metri la drumul european E85 si se gaseste pe partea dreapta, iesirea din Danila spre Radauti, ultima parcela inainte de indicatorul de iesire \"Danila\". Tel: 0741031318.

Pret: 15 500€