Vand teren 4900 mp situat in Mitocul

Vand teren 4900 mp situat in Mitocul Dragomirnei,strada Fantana Doamnei. Deschidere la drum 26 m. situat in zona rezidentiala. Are acces la curent electric. Are fantana.PRET 5,5 Euro mp.negociabil Tel. 0751 874 456/0727 131 619

Pret: 26 950€