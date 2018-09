Vând teren construcții intravilan 48

Vând teren construcții intravilan 48 arii ..4800 mp în Dealul Morii la 1,5 km de orașul Dorohoi perfect pentru construcție casă etc. Terenul este pe plan drept are mai multe drumuri de acces . ..Am 72 arii total. Telef.0721630978

Pret: 15 000€