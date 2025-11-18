Vand teren extravilan situat la intrarea in satul Lipoveni, Com. Mitocu Dragomirnei. Suprafata 1180 mp. Latimea la sosea: 22 m Pretabil constructii imobile sau hala. Nu are curent electric, ultimul stalp se afla la 100 m. Acces transport metropolitan

