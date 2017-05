Vand teren in Itcani, zona Poiana, in

Vand teren in Itcani, zona Poiana, in spatele fabricii de in, cu o suprafata de 6800 mp si cu deschidere la drum de 43 m. Pret 6,5 E/mp negociabil. Tel: 0761.324.205/ 0758.542.603/ 0767.355.394

Pret: 7€