Vand teren in com Mitocu Dragomirnei

Vand teren in com. Mitocu Dragomirnei, la iesirea din sat spre Manastirea Dragomirna, cu iesire la sosea, in suprafata de 23 ari, pret 500 euro/ar. Telefon 0749.756.627.

Pret: 11 500€