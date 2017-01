Vand teren intravilan in Ipotesti

Vand teren intravilan in Ipotesti ,Suceava 6800mp,parcelat a cate 500.600,650 mp,30 m deschidere la asfalt .Zona de vile.Terenul este drept ,utilitati full (gaze ,curent,cablu,telf,apa etc.) Acte in regula.Pret ,negociabil.Tel:0722889547 Pret2500eur

