Vand teren intravilan in suprafata

Vand teren intravilan in suprafata totala de 10574 mp. situat in sat Stincuta, com. Zvoristea, jud. Suceava, cu front stradal la drum comunal asfaltat si deschidere laterala mare la drum exploatare pietruit.Tel: 0745510837,07442005

Pret: 11 000€