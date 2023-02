Vand teren intravilan in suprafata de

Vand teren intravilan in suprafata de 1300 mp in zona Piatra Fantanele (Jud. BN), la 30 km de Vatra Dornei. Terenul are acces din sosea. Pe teren este si o casuta de vara cu vedere spre padure. Zona deosebita.

Pret: 13 000€