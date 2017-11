Vand teren pentru casa in Moara, la 4

Vand teren pentru casa in Moara, la 4 km de Suceava. Terenul are suprafata de 500 mp, are acces direct la conducta de apa si, in curand, curent electric. Pret 6000 euro usor negociabil.\r

Telefon contact: 0767.259424

