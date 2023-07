Vînd 1300 m.p. teren intravilan in

Vînd 1300 m.p. teren intravilan in Loc. Sadova, jud. Suceava. Terenul are o deschidere la drum de 10 m, este situat la drum asfaltat si are acces la utilitati: gaz, curent, apa. Telefon contact 0722464827.

Pret: 5€