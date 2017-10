Vrei sa castigi niste bani in plus

Vrei sa castigi niste bani in plus lucrand de acasa? Stii sa scrii / rescrii corect gramatical pe anumite teme date? Cautam content writer sau / si web designer in Suceava. Ti-ai dorit vreodata sa fii apreciat (a) la maxima ta valoare intr-o echipa dinamica, cu peste 12 ani de experienta in domeniul SEO & web design?. Cautam viitori colegi sau colege, dispusi sa lucreze part time pe baza de proiecte unice sau full time in cadrul echipei noastre. Posturi disponibile: content writer (romana / engleza / franceza), web designer, programator web. Trimite-ne CV-ul la hr@zao.ro