inchiriez pe termen lung apartament cu

inchiriez pe termen lung apartament cu 3 camere decomandat situat la parter ,stare foarte buna ,ingrijit ,in zona linistita,dotat cu boilere atat in bucatarie cat si in baie,cu balcoane,pentru NEFUMATORI .Prefer o familie cu 1 sau 2 copii.Apartamentul este mobilat,parcare in fata balconului. relatii la tel 0762280019.