Am 40 ani, 1,68 m, 65 kg, șaten, am

Am 40 ani, 1,68 m, 65 kg, șaten, am studii superioare. Lucrez, locuiesc singur. Doresc să cunosc o persoană de sex feminin cu vârsta până în 41 ani. Ideal ar fi din Suceava, dar poate fi și din împrejurimi. Dacă ți-am stârnit interesul, nu ezita să mă contactezi. Tel 0753383953