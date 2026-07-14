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Anunturi - Altele - Matrimoniale - Am 40 ani, 1,68 m, 65 kg, șaten, am

Am 40 ani, 1,68 m, 65 kg, șaten, am

Am 40 ani, 1,68 m, 65 kg, șaten, am studii superioare. Lucrez, locuiesc singur. Doresc să cunosc o persoană de sex feminin cu vârsta până în 41 ani. Ideal ar fi din Suceava, dar poate fi și din împrejurimi. Dacă ți-am stârnit interesul, nu ezita să mă contactezi. Tel 0753383953

Identificator: 1429489
Tip anunt: Premium
Adaugat la: 14-07-2026
Expira la: 13-08-2026
Vizualizari: 33
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