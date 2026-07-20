Am 40 ani, 1,68 m, 65 kg, șaten, sunt

Am 40 ani, 1,68 m, 65 kg, șaten, sunt din municipiul Suceava. Doresc să cunosc o fată potrivită pentru mine pentru o relaţie seriosă şi de ce nu căsătorie cu vârsta până în 43 ani. Sunt un tip calm, liniştit,răbdător, muncitor. Ideal ar fi să fie din Suceava, dar poate fi și din împrejurimi. Prin urmare am putea clădi ceva frumos împreună. Dacă ai citit mesajul meu şi ţi-am captat atenţia, aştept să mă contactezi la tel 0753383953. Mulţumesc!