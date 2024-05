Am pierdut pe 27 05 2024 in zona George

Am pierdut pe 27.05.2024 in zona George Enescu,o catelusa bichon culoare bej,13 ani sub tratament.A fost vazuta aseara in jurul orelor 19-20 foarte speriata,in zonele piata mica,parcare Kaufland,parc institut ,Primarie ,stadion.\r

OFER RECOMPENSAContactati.ma la numerele :\r

0752059420 si 0744229386.\r

va multumesc.