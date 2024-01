Angajam inginer pt activitate in

Angajam inginer pt activitate in domeniul instalatiilor/ echipamentelor sub incidenta ISCIR, service/ intretinere centrale termice. Conditii obligatorii: seriozitate si competenta la locul de munca, operare PC(excel, word autocad), permis de conducere categoria B. Avantaje in vederea angajarii: experienta in domeniile de activitate sus-amintite, autorizatii/ atestate ISCIR (operator RSVTI, RSL-IP,RVT-IP), cunostinte electrice si automatizare. Program de lucru 8 ore/ zi, luni - vineri. Salariu minm 4000 lei. Pot aplica pt job si studenti an terminal la facultatea de inginerie electrica. Asteptam CV-uri. Tel contact: 0741-031318