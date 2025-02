Anunt public privind decizia etapei de

SC Nord Spedition Srl cu sediul in judetul Suceava, municipiul Radauti, Str.Piata Unirii, nr.33, mezanin, bl. turn, titular al proiectului \'\'Construire unitate de producere energie electrica din surse solare la Nord Spedition SRL\'\', anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Suceava in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat propus a fi amplasat in judetul Suceava, comuna Vulturesti, satul Vulturesti, imobile-teren identificate prin Extras de carte funciara:34314, 34315, 34216 Vulturesti.\r

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava din municipiul Suceava, str. Bistritei, nr. 1A, judetul Suceava, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmsv.anpm.ro.\r

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava.

