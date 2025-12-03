Anunturi Online Monitorul de Suceava
web: www.anunturisv.ro | e-mail: suport@monitorulsv.ro | telefon: 0230.522.993
RSS
Anunturi - Altele - Matrimoniale - Bărbat divorțat, educat, serios, cu

Bărbat divorțat, educat, serios, cu

Bărbat divorțat, educat, serios, cu studii superioare universitare, fără copii, cu principii de viață sănătoase,, vârsta 45 ani, caut femeie tot cu studii superioare, cu vârsta cuprinsă între 30 și 45 ani, în vederea întemeierii unei familii și a unui viitor frumos. Ofer și rog seriozitate. Nu deranjați inutil. Telefon: 0742231770.

Identificator: 1422603
Tip anunt: Premium
Adaugat la: 03-12-2025
Expira la: 17-01-2026
Vizualizari: 42
| Inapoi | Anunt nou | Alte anunturi | Favorit |
  Anunţuri din Ziar  
Altele - Matrimoniale

Domn singur 54

03-12-2025 03-12-2025 Favorit
Domn singur 54 ani, doresc cunoștință doamnă pentru prietenie, eventual căs
Altele - Matrimoniale

Domn de 50

03-12-2025 03-12-2025 Favorit
Domn de 50 ani, doresc să cunosc o doamnă singură cu vârsta între 48 și 53 ani p
Altele - Matrimoniale

Domn 53 ani

03-12-2025 03-12-2025 Favorit
Domn 53 ani, singur, fără obligații, doresc cunoștință cu o doamnă pentru priete
Altele - Matrimoniale

Domn serios 58

03-12-2025 03-12-2025 Favorit
Domn serios 58 ani, doresc o doamnă serioasă să fim împreună tot restul vieții.
  Anunţuri Online Premium  
Altele - Matrimoniale



Bună, sunt un domn discret și doresc să

27-11-2025 12-12-2025 Favorit
Bună, sunt un domn discret și doresc să cunosc o doamnă, domnișoară la fel de discretă pentru o relație plăcută. Telefon 0754754800
Altele - Matrimoniale



Barbar caut relatie frumoasa vin in

22-11-2025 07-12-2025 Favorit
Barbat caut relatie frumoasa vin in rominia in două săptămîni ofer 300 euro la o intilnire discreta 004915510419571 scrieti-mi pe
Anunţuri
favorite
0 anunţuri
adauga anunt gratuit adauga anunt premium adauga anunt tiparit alege abonamentul incarca credit


Anunturi-Adauga anunt-Ultimele anunturi-Termeni si conditii-Contact-Flux RSS-Harta site

© 2025 SC INTERPRESS SRL editorul cotidianului local Monitorul de Suceava. Toate drepturile rezervate. Anunturile si fotografiile sunt proprietatea titularilor de Copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.


Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS![Valid RSS]
 