Bună, numele meu este Lucian am 39 ani

Bună, numele meu este Lucian am 39 ani, din municipiul Suceava, locuiesc singur, sunt fără obligaţii şi îmi doresc să cunosc o domnișoară pentru începerea unei relaţii de prietenie. Cer și ofer seriozitate. Aștept să ne cunoaștem la 0753383953.