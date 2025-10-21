|
Bună, numele meu este Lucian am 39 ani, din municipiul Suceava, locuiesc singur, sunt fără obligaţii şi îmi doresc să cunosc o domnișoară pentru începerea unei relaţii de prietenie. Cer și ofer seriozitate. Aștept să ne cunoaștem la 0753383953.
