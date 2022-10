Cautam Sudori care sa cunoasca sudura

Cautam Sudori care sa cunoasca sudura in galvan ( tevi galvanizate), sudura cu AUTOGEN, cu ELECTROD, cu ARGON.\\r\

- se lucreaza pe instalatii de climatizare, hidraulice, aer rece si cald.\\r\

- se sudeaza pana la 65 cu acetilina (in cazul sudurii cu autogen)\\r\

- sudura se incepe de la tevi de 15 mm si poate ajunge pana la 400 mm)\\r\

- tevile care urmeaza sa fie sudate sunt din fier, uneori posibil si de inox.Tehnici folosite:brazare (Brazarea este operația tehnologică de lipire a unor piese folosind un material de adaos metalic, fuzibil la temperaturi peste 400 C )Vor fi formate in echipe de minim 2 persoane dar, fiind munca pe santiere mari (birouri, centre comerciale nou construite sau locatii industriale care trebuie renovate) echipele pot fi si mai mari de 3, 4 sau 5 persoane.Salariul porneste de la 2300 euro net/luna pentru un program de 35 de h/saptamana\\r\

Cazarea este in apartamente, in zona Paris(2 persoane in camera)Relatii la telefon: 0720362792/0741027163