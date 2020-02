De inchiriere vila in Suceava

De inchiriere vila in Suceava, cartierul Obcini, Lidl. Vila este noua, nu s-a locuit niciodata in ea. Totul este nou, centrale termice, aer conditionat, baile dotate cu mobilier si oglinzi, dresing, etc... Actualmente este amenajata ca si spatiu de birou. La subsol avem un garaj pentru doua masini, in curte mai sunt 6 locuri de parcare. Doua centrale cu gaz+senzori. Sistem de securitate cu senzori si camere video. Este situata intro zona de calm cu strada asfaltata. De pe terasa sau din curte avem o vedere si priveliste deosebita. Detalii :Suprafata teren :550mp Suprafata vila : 430mp desfasurati Inaltime : S+P+1+2R (subsol+parter+etaj1+etaj2 retras) Usi-Italia Tamplarie termopan - 7 camere cu sticla reflectorizanta Gresie/faianta - Italia Obiecte sanitare- Italia Pret inchiriere/luna : 1400 EUR