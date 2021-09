Econfaire ID SRL angajează C Sharp

Econfaire ID SRL angajează C Sharp software engineer. Cerințe minime: cel puțin 3 ani/ minim 3 ani experiență în dezvoltarea de software cu C# sau C/C++, cunoștințe Object Oriented Programming (OOP), experiența în alte limbaje de dezvoltare comune, cum ar fi Python and/or scripting languages/environments, reprezintă un mare plus. Te rugăm să ne trimiți CV-ul la următoarea adresă de e-mail: marcela.roman@leviatan.ro Pentru mai multe detalii, sunați la numărul de telefon 0749995590.