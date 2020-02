FEREASTRA ABC,angajeaza in conditii

\r

• MONTATOR FERESTRE SI USI\r

(obligatoriu experienta in domeniu)\r

\r

Candidatul ideal :\r

- Experienta intr-o firma cu domeniu de activitate similar \r

- Persoana sociabila,hotarata,\r

responsabila\r

- Permis conducere categoria B.\r

\r

Fisa postului :\r

- Munca de teren\r

- Activitatea se desfasoara pe raza judetului Suceava si in judetele invecinate.\r

\r

Beneficii:\r

- Pachet salarial atractiv\r

- Program 8 ore de luni-vineri \r

- Liber sarbatori religioase\r

\r

Mai multe detalii la telefon 0745878584