Functionar administrativ-secretariat.

Functionar administrativ-secretariat. Cerinte: Studii medii/superioare cu profil economic sau juridic;

Cunostinte bune operare PC – MS Office (Word si Excel-obligatoriu); Capacitate de prioritizare si organizare a diferitor activitati; Persoana dinamica, pro-activa, cu o gandire pozitiva; Persoana atenta la detalii, organizata, responsabila,dornica de a invata lucruri noi si de a se perfectiona permanent. Descriere post:

Activități de resurse umane

Gestionare pontaje lunare (verificare, operare, raportare)

Gestionare concedii medicale (verificare, înregistrare în pontaj, trimitere spre Casa de Sănătate) și a celorlalte tipuri de concedii (CO, CIC)

Listare și distribuire fluturași

Comanda și distribuire tichete de masă

Gestionare conturi bancare

Întocmire de adeverințe de orice tip (salariat, venit, medicale, etc)

\\\\\\\\r\\\\\\\

2. Secretariat:desfasoara activitati caracteristice muncii de secretariat (preluarea-primirea, pregatirea si expedierea de corespondenta, a telefoanelor, a faxurilor, e-mail-urilor, relatii cu publicul, asigurarea conditiilor de protocol pentru invitatii firmei, asigurarea conditiilor de protocol pentru invitatii firmei, asigurarea si pastrarea curateniei in sediul firmei, etc). Oferta (bonusuri, beneficii):

\\\\\\\\r\\\\\\\

Job stabil, de lunga durata

\\\\\\\\r\\\\\\\

Pachet salarial atractiv\r

CV manager@anaromsecurity.com