SC JATEX SA inchiriaza spatii in

SC JATEX SA inchiriaza spatii in municipiul Botosani in cladirea din Calea Nationala nr 32 langa Carrefour si Kaufland cu toate utilitatile necesare.\r\nSpatiile se pot folosi pentru depozite, comert si productie.\r\nRel: \r\nTel 0744799629\r\nE-mail: scjatexsa@gmail.com

Adaugat la: 03-11-2025
