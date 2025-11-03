SC JATEX SA inchiriaza spatii in municipiul Botosani in cladirea din Calea Nationala nr 32 langa Carrefour si Kaufland cu toate utilitatile necesare.\r

Spatiile se pot folosi pentru depozite, comert si productie.\r

Rel: \r

Tel 0744799629\r

E-mail: scjatexsa@gmail.com

© 2025 SC INTERPRESS SRL editorul cotidianului local Monitorul de Suceava. Toate drepturile rezervate. Anunturile si fotografiile sunt proprietatea titularilor de Copyright si nu pot fi reproduse fara acordul scris al acestora.

