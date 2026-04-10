SC OCTANO DOWNSTREAM SRL anunt

SC OCTANO DOWNSTREAM SRL având sediul în str Tipografilor nr.31A, localitatea Bucuresti, Sector 1, titular al planului: CONSTRUIRE STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, INSTALARE SKID GPL, TOTEM, BRANSAMENTE UTILITATI, IMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCES LA DRUMUL PUBLIC din localitatea Marginea, str. Administrației, parcela cad. nr. 44265, jud Suceava, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava cu sediul în municipiul Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, județul Suceava, de luni până vineri între orele 09:00 – 13:00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului.