SC OVITEC SRL, ofera spre ocupare un

SC OVITEC SRL, ofera spre ocupare un post de ECONOMIST/CONTABILA.\r

Cerinte:\r

• Studii medii/superioare economice;\r

• Experienta pe o pozitie similara constituie un avantaj;\r

• Cunoasterea limbii engleze la un nivel mediu;\r

• Cunoasterea in detaliu a pachetului Microsft Office (Word, Excel, OutlookExpress);\r

• Atentie la detalii si capacitatea de a rezolva problemele;\r

• Abilitati de comunicare si lucru in echipa;\r

• Persoana dinamica, pro-activa, serioasa, onesta;\r

• Permis de conducere cat.B - cerinta obligatorie\r

\r

• Nu se accepta persone cu cazier!!!\r

• Oferim si cerem seriozitate din partea celor interesati!!!!\r

\r

Responsabilitatile specifice:\r

• Verificarea documentelor primare si arhivarea in bune conditii;\r

• Contabilizarea facturilor de la furnizori interni/externi;\r

• Inregistrarea si contabilizarea documentelor de casa/ banca;\r

• Intocmirea de oferte din domeniul de activitate al firmei;\r

• Intocmeste facturi, contracte;\r

• Intocmeste listele de plata a furnizorilor.\r

Avantaje:\r

• Salariu negociabil in functie de performanta si abilitati\r

• Bonuri de masa, tichete cadou\r

• Alte avantaje stipulate in codul muncii\r

\r

Mai multe informatii la numarul de telefon: 0740232723\r

CV-urile se trimit la adresa de e-mail: office@ovitec.ro\r

Str. Calea Unirii 32, loc. Suceava