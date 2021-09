Teren intravilan 1030m patrati in

Teren intravilan 1030m patrati in Campulung Moldovenesc str.Calea Bucovinei nr.126 la drumul european E576 viv a vis de sediul Maghebo.Pret 65000e și 0,55ha teren arabil-agricol in sat Brosteni com. Durnesti jud Botosani 2500e.Rel la tel.0722321423

