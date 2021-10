VAND spatiu comercial stradal 240 mp

VAND spatiu comercial stradal 240 mp (casa situată pe o suprafata de teren de 150 mp) amplasat pe doua niveluri (parter+etaj) str Mihai Viteazu, langa Old Times, vis a vis de spalatoria Elefantul. Tamplaria pvc a fost schimbata integral, instalatia electrica reinnoita in totalitate. Bransament electric monofazat si trifazat. Doua beciuri mari. Casa necesita renovari (instalatie sanitara, pereti, pardoseli,etc). Pretabil pentru orice tip de activitate: birou, salon, cabinet stomatologic/medical/veterinar, patiserie,magazin, etc. 0742781720\r

Vanzare 239.000 euro\r

Inchiriere 750 euro/luna

