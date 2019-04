Vând App 2 camere in strada Zorilor 4

Vând App 2 camere in strada Zorilor 4 , + boxa de 11mp , dotat cu centrală termică , gresie , faianța , parchet in camere , termopane. Pentru a vedea app , in zilele de marți , joi și sâmbătă după ora 10am. Tel 0748398511

Pret: 35 000€