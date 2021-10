Vand cafenea deschisa in noiembrie 2019

Vand cafenea deschisa in noiembrie 2019 - in proximitatea a doua licee - in proximitatea mai multor firme - clientela formata - 1 angajat format si extrem de profesionist (il recomand cu incredere) - posibilitate de extindere cu terasa frontala...

Pret: 22 000€