Vand casă la roșu cu demisol, demisol

Vand casă la roșu cu demisol, demisol cu inaltimea de 3 metri sub grizi si 3,30 metri inaltimea pana la tavan si 170 metri patrati. Demisolul este realizat in beton armat. Pentru realizarea lui am folosit 100 metri cubi de beton si 8 tone de fier.\\r\

Partierul are 170 metri patrati si este impartit in 3 dormitoare mari, doua bai, un studio, bucatarie si sufragerie.\\r\

Este posibilitatea de a folosi si mansarda pentru un living room de 70 metri patrati.\\r\

Vand pentru ca am decis sa ramanem peste hotare. Telefon 0745244577 sau 0742873870

Pret: 80 000€