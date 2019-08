Vand( sau alte variante) teren 17 ari

Vand( sau alte variante) teren 17 ari in com.Scheia,jud.Suceava.Terenul este intabulat,intravilan,imprejmuit 34 m laterala dreapta,52 m laterala stanga,40 m fata,41 m spate ,parauri in fata si in spate,pod peste parau in fata .Tel.0743.093.934.

Pret: 70 000€