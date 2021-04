Vand teren intravilan 27ari in Mitocu

Vand teren intravilan 27ari in Mitocu Dragomirnei Mitocasi , situat lângă padure. asfalt electricitate.sunt începute lucrările de canalizare .detalii in privat. 0755167258.acte in regula 850€/ar

Pret: 850€