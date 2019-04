Vind teren intravilan 18 5 ari , situat

Vind teren intravilan 18.5 ari , situat in Burdujeni, zona Centrofarm-Rasnic, pe str Mitocelului, zona foarte frumoasa in dezvoltare, pretul in euro/ar negociabil. Intabulat. Telefon : 0766257388

Pret: 1 499€