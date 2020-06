Vind teren intravilan in zona loc

Vind teren intravilan in zona loc. Cimpulung - Sadova, jud. Suceava,in suprafata de 1.790 metri patrati, la fata, dezmembrat, drum de servitute, stilp cu curent la dispozitie, gaz si apa in lucru pentru instalate in zona, 11.5 euro/m.p./ negociabil

Pret: 115€