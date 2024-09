24.09.2024 - ANUNȚUL NU MAI ESTE

Caut să închiriez apartament cu 2 camere (decomandat/semidecomandat/circular), utilat cu 2 paturi, aragaz, frigider, mașină de spălat, în Suceava, zona : George Enescu, Mărășești, Obcini, Zamca, pentru 2 studenți (cu comportament adecvat locuirii în spații locative comune, nefumători, neconsumatori de alcool), an III - Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Închirierea se dorește pentru anul universitar 2024/2025 integral (01.10.2024-31.07.2025). De comun acord, se poate discuta ulterior și despre posibilitatea închirierii în continuare pentru anul următor. Ofer intre 250 - 300 euro lunar in functie de zonă și dotări (plus plata cheltuielilor cu energia electrica, gaz, apa, canal, gunoi, internet, etc.) și sunt de acord cu constituirea unei garanții reprezentând costul unei luni de chirie care se achită anticipat în cont bancar la momentul predării apartamentului. Plata primei luni de chirie se achită în cont bancar la predarea apartamentului (împreună cu garanția) iar pentru următoarele luni plata se face lunar în intervalul 07-10 ale lunii în cont bancar. Telefon contact: 0760 66 66 51